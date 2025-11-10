Titoli edilizi, il Consiglio di Stato «blinda» la volumetria del lotto originario
Le quantità edificabili complessive rimangono invariate anche se la proprietà viene successivamente frazionata
Qualora un’area edificabile sia successivamente frazionata in più parti tra i vari proprietari, la volumetria disponibile permane invariata. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza n. 8038 del 2025) in riforma del Tar Campania-Napoli n. 4924 del 2024.
L’antefatto
La controversa era insorta a seguito del provvedimento con cui il Comune di Acerra aveva negato al proprietario di due...