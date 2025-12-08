Uffici in staff possibili anche quando manca il tetto per il lavoro flessibile
L’ente può, previa idonea motivazione, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte all’attività e al servizio da svolgere in staff al vertice politico
Per le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo l’articolo 90 del Tuel, l’ente locale, non avendo sostenuto alcun esborso per contratti di lavoro a tempo determinato o di tipo flessibile né nel 2009 né nel triennio 2007-2009 (come indicato dall’articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010), può, previa idonea motivazione, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte all’attività e al servizio da...