Vice ispettore di Polizia, sì alla riserva di posti per chi ha tre anni di anzianità
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 145, ritenendo infondata la questione di legittimità dell’articolo 27-bis, comma 2, del Dpr numero 335 del 1982
Non è incostituzionale la disciplina del concorso da vice ispettore di polizia nella parte in cui prevede una riserva di posti in favore degli appartenenti ai ruoli della polizia di stato con almeno tre anni di servizio effettivo. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 145, ritenendo infondata la questione di legittimità dell’articolo 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica numero 335 del 1982, nella parte in cui prevede la riserva di un sesto dei posti...