Tfs, dall’Inps un quadro riepilogativo della disciplina per i dipendenti in mobilità
In tutti i casi il trattamento previdenziale e di fine servizio viene disciplinato in continuità
Con la circolare n. 126/2025, l’Inps offre una ricognizione delle norme e delle principali casistiche relative ai dipendenti pubblici in regime di Tfs/Tfr interessati da processi di mobilità.
I riferimenti normativi
L’articolo 6 della legge 554/1988 dispone che il personale in mobilità è iscritto al regime pensionistico...