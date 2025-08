White list, iscrizione obbligatoria anche per attività accessorie al contratto principale

In caso di attività ad alto rischio di infiltrazione criminale (art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012) l’iscrizione alla white list è richiesta indipendentemente dal fatto che l’attività sia quella principale o secondaria dell’appalto. La sua mancanza determina una causa di esclusione per mancanza dei requisiti generali di partecipazione equiparata a quella di cui all’art. 94 del d.lgs. n. 36/2023. Pertanto, la non previsione nella lex specialis comporta l’operatività del principio di eterointegrazione...

