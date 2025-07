Finanza di progetto, l’assenza di termini di risposta da parte della Pa scoraggia i privati

La finanza di progetto su iniziativa privata può essere scoraggiata dalla mancata previsione di termini precisi in capo all’ente concedente per la comunicazione dell’interesse preliminare e per la verifica dell’interesse pubblico alla proposta.

Premessa

La finanza di progetto rappresenta un fondamentale strumento per la realizzazione di opere pubbliche attraverso l’impiego di risorse private, mediante operazioni di partenariato pubblico privato (Ppp. Il nuovo impianto normativo del codice dei contratti...