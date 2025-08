Offerta pari a zero inammissibile solo se vietata dal bando

L’offerta «pari a zero» – in assenza di esplicite disposizioni della legge di gara -, non può essere considerata inammissibile con conseguente esclusione, ma deve essere sottoposta a verifica di attendibilità per accertare l’esistenza di altre utilità economicamente apprezzabili. È questa la precisazione del Tar Puglia, Bari, sez. II, espressa con la sentenza n. 976/2025.

