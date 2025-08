Gare, con il massimo ribasso cade il divieto di commistione tra busta tecnica ed economica

Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica non opera quando il criterio di aggiudicazione adottato è quello del minor prezzo, in quanto, la concorrenza avviene esclusivamente sull’elemento economico e, pertanto, imporlo sarebbe sproporzionato, irragionevole e lesivo del principio del favor partecipationis. Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar per il Lazio, sez. II bis, n. 14869/2025. Per il Tar il divieto si applica nei casi in cui sussista effettivamente il pericolo...

