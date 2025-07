Gare, illegittima la clausola che impone di partecipare a tutti i lotti in cui è suddiviso l’appalto

L’Autorità nazionale anticorruzione interviene sul bando pubblicato dal Comune di Galatina (Le) per i lavori di potenziamento dei Centri per l’impiego (Cpi) regionali finanziati con risorse Pnrr, bollando come «illegittima» la clausola che impone ai concorrenti di partecipare obbligatoriamente a tutti e tre i lotti in gara. Nella delibera n. 287 del 23 luglio 2025, Anac invita formalmente la stazione appaltante ad annullare in autotutela il bando, il disciplinare e gli altri atti medio tempore adottati...

