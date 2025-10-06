A Brescia alert anti ricorsi e pronostici sui tempi di gara
La Provincia ha avviato una sperimentazione strutturata per integrare sistemi di Ai nelle diverse fasi della procedura
La digitalizzazione rappresenta una delle innovazioni più rilevanti introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) per semplificare e velocizzare le procedure di gara, aumentando la trasparenza e riducendo i margini di errore. In questo scenario un ruolo decisivo lo hanno assunto le Province, che si sono attivate per offrire ai Comuni servizi innovativi e qualificati.
Le Centrali uniche di committenza (Cuc) hanno dimostrato di essere uno strumento efficace, soprattutto per gli enti...