A Brescia alert anti ricorsi e pronostici sui tempi di gara

La digitalizzazione rappresenta una delle innovazioni più rilevanti introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) per semplificare e velocizzare le procedure di gara, aumentando la trasparenza e riducendo i margini di errore. In questo scenario un ruolo decisivo lo hanno assunto le Province, che si sono attivate per offrire ai Comuni servizi innovativi e qualificati.



Le Centrali uniche di committenza (Cuc) hanno dimostrato di essere uno strumento efficace, soprattutto per gli enti...

