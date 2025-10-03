Accesso agli atti di gara, guida per Pa e imprese alla luce delle ultime sentenze
Dai requisiti delle istanze agli obblighi dell’amministrazione: le indicazioni dei giudici su tutti i passaggi
Il nuovo codice dei contratti, ilDlgs n. 36/2023 ha disegnato la disciplina del diritto di accesso nelle procedure di gara ponendo a carico della stazione appaltante l’onere di individuare le parti specifiche dell’offerta che contengono «segreti tecnici o commerciali». La stazione appaltante dovrà fare una serie di valutazioni tra cui:
1) sull’istanza di accesso e sulla sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2) sulla eventuale sussistenza dei...