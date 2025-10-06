Appalto integrato, clausole del bando «unitarie» per progetto e lavori
Consiglio di Stato: l’offerta dell’aggiudicatario va considerata nella sua totalità relativa quindi sia alla fase progettuale che all’esecuzione
Nell’appalto integrato la progettazione e l’esecuzione dei lavori sono attività strettamente connesse, costituendo obbligazioni contrattuali unitarie e tipiche dell’appaltatore. Di conseguenza, le clausole di gara devono essere interpretate alla luce delle specifiche caratteristiche dell’appalto integrato, e cioè avendo come riferimento l’unitarietà e la inscindibile correlazione delle due prestazioni da rendere.
Ne deriva che a fronte di una clausola di gara suscettibile di diverse interpretazioni...