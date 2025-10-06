Incentivi 2% anche ai dipendenti dell’in house (ma solo come stazione appaltante per terzi)
Con un altro parere il Mit apre anche al riconoscimento dei bonus «per le attività di perizia relative alla revisione prezzi in tutti gli affidamenti» anche se non espressamente prevista nell’allegato I.10
Gli incentivi per funzioni tecniche competono anche al personale della società in house che svolge funzioni di stazione appaltante e servizi di committenza «a terzi». In questo senso il parere del Mit n. 3707/2025.
Il quesitoCon il parere n. 3707 del 2 ottobre 2025, l’ufficio legale di supporto risponde al quesito se «le società a totale partecipazione pubblica, che gestiscono in servizio ...