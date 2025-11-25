A22, il 1° dicembre scade la sospensiva: sul tavolo il dossier concessione
La procedura è sotto gli occhi di Bruxelles che in due diversi atti ha sollevato obiezioni sul diritto di prelazione
Il conto alla rovescia è alle battute finali. La sospensione del tormentato bando per il rinnovo della concessione dell’Autostrada del Brennero è fissata al 30 novembre che cadendo di domenica scivolerà al primo dicembre. È in questi giorni che la partita si riaprirà, dopo mesi in cui la procedura è stata ricalendarizzata, rimandata e poi congelata. Due proroghe e una sospensiva condite da lunga serie di chiarimenti hanno dilatato i tempi di una gara che, almeno nelle intenzioni iniziali, avrebbe...