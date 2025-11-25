Dissesto idrogeologico, in Sicilia interventi per oltre 2 miliardi
L’Isola si candida a essere il modello di riferimento per la governance
Ci sono le risorse del Fondo sviluppo e coesione ma non solo, quelle del Pnrr, quelle dei Comuni: in totale oltre due miliardi. Alcuni spesi altri da spendere nei prossimi anni, sicuramente entro il 2031. Tutti destinati a rimettere in sesto il territorio siciliano interessato da dissesto idrogeologico. Il territorio della Sicilia ha bisogno di una cura a forte intensità: nell’isola, secondo i dati ripresi dal Centro studi dell’Ance dal rapporto Ispra, praticamente tutti i comuni (97,4%) presentano...