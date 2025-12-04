Sardegna, via libera al finanziamento di 26,5 milioni per la ciclovia regionale
Lo ha deliberato la Giunta dell’Isola. Il pacchetto proposto dall’assessore Piu include otto opere pubbliche per 57 milioni di euro
Dalla Regione Sardegna via libera al finanziamento per interventi in 8 opere pubbliche per 57 milioni. Il benestare arriva dall’esecutivo che con una delibera di Giunta con cui si mandano avanti i finanziamenti per interventi con «carattere strategico e per la loro esecuzione si rileva l’assoluta urgenza e indifferibilità». «Sono somme importanti che siamo riusciti a canalizzare verso opere necessarie – dice l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu – si tratta di risorse per il triennio 2026 -2029...