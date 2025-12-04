Sardegna, via libera al finanziamento di 26,5 milioni per la ciclovia regionale

Dalla Regione Sardegna via libera al finanziamento per interventi in 8 opere pubbliche per 57 milioni. Il benestare arriva dall’esecutivo che con una delibera di Giunta con cui si mandano avanti i finanziamenti per interventi con «carattere strategico e per la loro esecuzione si rileva l’assoluta urgenza e indifferibilità». «Sono somme importanti che siamo riusciti a canalizzare verso opere necessarie – dice l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu – si tratta di risorse per il triennio 2026 -2029...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi