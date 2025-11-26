Ponte sullo Stretto, Ciucci: «Fiducia nella registrazione della Corte dei conti. Obiettivo 2033 per completare l’opera»
L’Ad della società in audizione alla Camera: il Ponte abbatte i costi dell’insularità da 6 miliardi all’anno
L’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, difende l’impianto tecnico-amministrativo del progetto del Ponte e guarda con «fiducia» alle prossime mosse della Corte dei conti. Resta l’attesa sulle motivazioni dei giudici contabili - non ancora depositate a pochi giorni dalla scadenza dei 30 giorni previsti dalle norme - laddove ogni ulteriore incertezza rischia di appesantire il cronoprogramma di un’infrastruttura che, nei piani del governo, può diventare il simbolo della nuova...