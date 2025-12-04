Caro materiali, Ance Sicilia: a rischio 755 cantieri per 14,2 miliardi
L’associazione dei costruttori: l’Isola è la prima regione per importi, con il 15% del totale, necessario coprire l’aumento dei costi rispetto ai prezzi previsti in gara
L’Ance Sicilia segnala con grande preoccupazione i pesanti ritardi nei pagamenti dei ristori per il caro materiali degli anni precedenti e la mancanza di stanziamenti per coprire il fabbisogno di tutto il 2025 e per il 2026. In Sicilia, secondo i dati Cnce Edilconnect elaborati dal Centro studi di Ance nazionale, ci sono 755 cantieri attualmente in corso, per un importo complessivo di 14,2 miliardi di euro, per appalti che non hanno la possibilità di adeguamento prezzi e che, quindi, rischiano di...