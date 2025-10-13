Mutui, boom per il non residenziale: capitale finanziato a 47,12 miliardi (+33,7%)

Complessivamente, nel 2024 il capitale finanziato dei mutui in Italia è arrivato a 108,7 miliardi di euro, con incremento del 21,5% rispetto all’anno prima per complessivi 771.351 immobili ipotecati (+5%). È il dato principale contenuto nel rapporto mutui ipotecari a cura dell’Agenzia delle Entrate e pubblicato il 9 ottobre. La quota maggiore degli immobili (71%) riguarda le residenze (550.441). Seguono gli immobili misto residenziale (141.046), i non residenziali (58.393) e infine i terreni (21....