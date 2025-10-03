Abusi, nulla l’ordinanza di demolizione emanata dalla Sovrintendenza
Tar Sicilia: all’ente di tutela spetta la definizione di un parere su cui deve decidere il Comune
In caso di abuso l’ordinanza di demolizione deve essere emanata dall’amministrazione comunale su parere vincolante della Soprintendenza e non da quest’ultima. È quanto emerge da una sentenza pronunciata dal Tar della Sicilia (numero 02735/2025, sezione di Catania).
La vicenda ha inizio quando i ricorrenti realizzano «un intervento edilizio abusivo...
