Agibilità, operativo il modulo unico per la segnalazione certificata

Tutto pronto per utilizzare le novità in materia di segnalazione certificata di agibilità (Sca) introdotte dal decreto cosiddetto Salva Casa (n.69/2024). Dopo la conversione in legge, e dopo l’accordo raggiunto il 30 luglio scorso tra regioni province autonome e comuni in conferenza unificata, il nuovo schema è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre, approvato con l’accordo interistituzionale. Le regioni, sempre il 30 settembre, si devono adeguare. A loro volta i comuni dovranno...

