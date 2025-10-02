Agibilità, operativo il modulo unico per la segnalazione certificata
In Gazzetta il nuovo schema aggiornato alle novità del Dl 69/2024 approvato questa estate in conferenza unificata. In Sicilia pubblicato il modulo che tiene conto delle specificità regionali
Tutto pronto per utilizzare le novità in materia di segnalazione certificata di agibilità (Sca) introdotte dal decreto cosiddetto Salva Casa (n.69/2024). Dopo la conversione in legge, e dopo l’accordo raggiunto il 30 luglio scorso tra regioni province autonome e comuni in conferenza unificata, il nuovo schema è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre, approvato con l’accordo interistituzionale. Le regioni, sempre il 30 settembre, si devono adeguare. A loro volta i comuni dovranno...