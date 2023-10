Abuso edilizio, Anac: sì all’accesso agli atti da parte dei cittadini di M.Fr.

Anche se il privato che segnala un abuso edilizio «non assume il ruolo di “parte” del procedimento, in quanto non risulta titolare di una situazione giuridicamente rilevante, in qualità di cittadino, avrà diritto di essere messo al corrente delle decisioni assunte dal soggetto pubblico nei limiti delle disposizioni che regolano la trasparenza amministrativa». Così l’Anac in un parere pubblicato sul sito, rilasciato su richiesta di un comune. Anche se l’Autorità premette che i quesiti posti «attengono alla discrezionalità delle scelte spettanti all’amministrazione comunale» dà comunque alcune indicazioni nella cornice della trasparenza amministrativa e in particolare dell’accesso agli atti come normati dalla legge 241/1990. E comunque, «spetta all’amministrazione effettuare un bilanciamento degli interessi coinvolti contemperando l’esigenza di trasparenza dell’azione amministrativa con la tutela di interessi superiori».

Tre sono - ricorda l’Autorità - le modalità di istanza di accesso agli atti. L’accesso civico “semplice”, nel caso di inosservanza da parte della Pa di pubblicare i provvedimenti amministrativi. In questo caso, la pubblicazione avviene per “elenchi” ma, «ciò non toglie che gli enti, nell’ambito della propria discrezionalità e per implementare la trasparenza delle attività, possano decidere di pubblicare i provvedimenti in forma integrale, sebbene debitamente omissati nel rispetto della disciplina della privacy». C’è poi l’accesso civico “generalizzato”, per accedere a dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. Infine, c’è l’accesso civico “documentale”, che consente una conoscenza più approfondita dei dati “pertinenti”, ma che richiede la dimostrazione di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».