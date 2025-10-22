Legittimo il permesso in variante su una particella non compresa nel titolo iniziale

Legittima l’edificazione assentita con permesso di costruire e oggetto di successivo permesso di costruire in variante comprensivo della particella non compresa nel titolo iniziale. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione che ha annullato una sentenza della Corte d’appello di Salerno, la quale aveva in parte riformato la precedente sentenza di assoluzione emessa dal Gip del Tribunale di Salerno.

La controversia al centro della storia verte...