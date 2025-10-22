Legittimo il permesso in variante su una particella non compresa nel titolo iniziale
La Cassazione ha annullato una sentenza del secondo giudice ricordando che il principio della doppia conformità, richiesto per il permesso in sanatoria, non si applica al permesso di costruire in variante
Legittima l’edificazione assentita con permesso di costruire e oggetto di successivo permesso di costruire in variante comprensivo della particella non compresa nel titolo iniziale. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione che ha annullato una sentenza della Corte d’appello di Salerno, la quale aveva in parte riformato la precedente sentenza di assoluzione emessa dal Gip del Tribunale di Salerno.
La controversia al centro della storia verte...