Bonus edilizi, aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate (ma servirà l’errata corrige sul 2026)
L’Agenzia ha pubblicato l’ultima edizione di “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, che però non tiene conto delle recenti novità da inserire nella manovra di bilancio per il 2026
Arriva la nuova edizione della guida dell’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie. Come sempre, la guida non solo spiega e descrive tutte le agevolazioni disponibili sulla casa, ma fa tesoro anche della copiosa “giurisprudenza” prodotta attraverso le risposte dell’Agenzia agli interpelli, i quali - partendo sempre da casi reali - sono sempre utili alla soluzione di dubbi specifici. Il manuale delle Entrate consolida ovviamente tutte le novità della legge di bilancio 2025. Tuttavia, ...