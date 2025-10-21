Per l’ecobonus non occorre la relazione ex legge 10/1991

La domanda del lettore: Non riesco a capire se la relazione ex legge 10/1991 è obbligatoria per fruire dell’ecobonus. Ho cercato informazioni sul web e sulla stampa specializzata ma, anche rivolgendomi a professionisti, non ho avuto risposte certe. Chiedo quindi all’esperto se esiste un documento ufficiale che chiarisca se è obbligatorio avere il citato certificato per fruire dell’ecobonus.

La risposta dell’esperto: La relazione tecnica di progetto relativa all’efficienza energetica degli edifici...