Concorrenza, rischio sanzioni Anac per gli enti che non fanno la ricognizione dei servizi locali
Le novità prendono le mosse dal monitoraggio delle relazioni all’Antitrust
La legge annuale sulla concorrenza arrivata alle battute finali del proprio cammino parlamentare prevede, tra le altre cose, un ulteriore rafforzamento delle disposizioni relative al decreto di riordino dei servizi pubblici locali (Dlgs 201/2022) in materia di ricognizione.
Le novità prendono le mosse dal monitoraggio delle relazioni degli enti all’Antitrust e recepiscono gran parte delle proposte...