Accrual: il Mef riscrive le regole del patrimonio pubblico, dal controllo alla competenza

La pubblicazione della nota tematica n. 158/2025 del ministero dell’Economia e delle finanze segna una tappa importante nella transizione della Pubblica amministrazione italiana verso la contabilità Accrual, fondata sul principio della competenza economica. Non si tratta di un aggiornamento tecnico, ma di una revisione profonda del modo in cui gli enti pubblici concepiscono, gestiscono e rappresentano il proprio patrimonio. La riforma, inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come misura...

