Speciale correttivo appalti: il testo, le novità e gli approfondimenti

Compromesso più soddisfacente per le imprese per quanto riguarda la revisione prezzi. Rappresentatività delle parti sociali più aderente alla realta e più attenta alla tutela delle associazioni maggiormente responsabili. Limitazione sui subappalti. Confermate le soglie entro le quali è possibile avviare appalti senza gara. Confermato, con quale limatura, l’equo compenso. Obbligo di Bim dal 1 gennaio 2025 per tutti i lavori oltre dai due milioni di euro in su. Qualificazione delle stazioni appaltanti...

