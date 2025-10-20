Dipendenti eletti, i rimborsi del Comune non sono soggetti a Iva

Sono esclusi da Iva le somme che il Comune eroga al datore di lavoro per le ore di permesso retribuito concesse al dipendente che svolge mandato elettivo.

Nel caso in esame un Comune, tramite una istanza di interpello, ha chiesto all’agenzia delle Entrate quale sia il corretto trattamento fiscale, ai fini Iva, dei rimborsi che l’ente pubblico eroga al datore di lavoro per le ore di permesso retribuito concesse al dipendente che svolge mandato elettivo, in base agli articoli 79 e 80 del decreto legislativo...