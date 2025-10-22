Comune obbligato a rispondere alle proteste dei cittadini sul rumore
Contestato il mancato esercizio del potere amministrativo - Ragioni di equità e giustizia impongono l’adozione <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">di provvedimenti espliciti</span>
Illegittimo il silenzio dell’amministrazione comunale rispetto alla richiesta dei residenti di intervenire per far cessare l’inquinamento acustico derivante dall’esercizio di attività economiche e dall’afflusso dei clienti nell’area abitata, interessata da intensa movida notturna. Il Tar Campania, sezione di Napoli, con la sentenza 6556/2025 del 3 ottobre aggiunge un nuovo tassello in tema di tutela della salute e lotta contro i rumori molesti nelle grandi città.
Viene condannato il silenzio dell’...
Correlati
Campania