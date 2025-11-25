Appalti

Ammissibili interventi contabili sull’offerta in caso di nuovo Ccnl

Consiglio di Stato: fermo il valore finale bisogna salvaguardare il costo della manodopera agendo su altri importi

di Stefano Usai

L’intervenuto rinnovo del contratto collettivo – da applicare al personale utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni -, legittima una sorta di riesercizio dei poteri/prerogative, sia da parte del Rup, che deve rivalutare la congruità dell’offerta alla luce del nuovo contratto, sia dal lato dell’operatore economico che può ricalibrare le richieste giustificazioni, per salvaguardare, in particolare, il costo della manodopera agendo su altri costi. Sempre che, precisa il giudice (sentenza del Consiglio...

