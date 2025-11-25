Non c’è bisogno di motivare l’adesione alle convenzioni Consip
Consiglio di Stato: al contrario va ben giustificata la decisione di non adeguarsi
Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 9052/2025 ribadisce che l’adesione alle convenzioni Consip non esige una motivazione particolare mentre a dover essere motivata (in modo rafforzato) è la decisione di non aderirvi.
La vicendaL’appellante (già soccombente in primo grado con la sentenza del Tar Sardegna, sez. II, n. 518/2025) ripropone le doglianze avverso l’intervenuta adesione...