Gare, ok a importi di lavoro inferiori al prezzario regionale
Il Tar Veneto promuova anche la scelta della Pa di individuare soglie precise per il controllo di anomalia delle oefferte
Con la sentenza del Tar per il Veneto, Venezia, sez. I, n. 2144/2025 i giudici riconoscono e tutelano il potere discrezionale della stazione appaltante sia nella determinazione dei prezzi inferiori rispetto al prezzario regionale dei lavori sia della soglia fissa dell’anomalia dell’offerta. Il nuovo codice dei contratti, discostandosi dal Dlgs n. 50/2016, consente (sempre facendo ricorso ad un’adeguata motivazione e nel rispetto dei principi della concorrenza e di risultato) di poter prevedere soglie...