Gare, ok a importi di lavoro inferiori al prezzario regionale

Con la sentenza del Tar per il Veneto, Venezia, sez. I, n. 2144/2025 i giudici riconoscono e tutelano il potere discrezionale della stazione appaltante sia nella determinazione dei prezzi inferiori rispetto al prezzario regionale dei lavori sia della soglia fissa dell’anomalia dell’offerta. Il nuovo codice dei contratti, discostandosi dal Dlgs n. 50/2016, consente (sempre facendo ricorso ad un’adeguata motivazione e nel rispetto dei principi della concorrenza e di risultato) di poter prevedere soglie...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi