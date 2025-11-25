Appalti

Gare, ok a importi di lavoro inferiori al prezzario regionale

Il Tar Veneto promuova anche la scelta della Pa di individuare soglie precise per il controllo di anomalia delle oefferte

di Silvana Siddi

Con la sentenza del Tar per il Veneto, Venezia, sez. I, n. 2144/2025 i giudici riconoscono e tutelano il potere discrezionale della stazione appaltante sia nella determinazione dei prezzi inferiori rispetto al prezzario regionale dei lavori sia della soglia fissa dell’anomalia dell’offerta. Il nuovo codice dei contratti, discostandosi dal Dlgs n. 50/2016, consente (sempre facendo ricorso ad un’adeguata motivazione e nel rispetto dei principi della concorrenza e di risultato) di poter prevedere soglie...

