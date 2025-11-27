Anac: norme incoerenti sulle false attestazioni Soa, rivedere il codice

Una richiesta di intervento urgente rivolta a Governo e Parlamento per correggere alcune delle disposizioni più controverse del nuovo sistema sanzionatorio legato alle attestazioni Soa. È il contenuto dell’Atto di segnalazione n. 4/2025, approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione con delibera dell’11 novembre, che mette in fila le incoerenze presenti nel Dlgs 36/2023 e nei relativi allegati sul tema della falsa documentazione presentata dalle imprese ai fini della qualificazione.

Tre, in particolare...