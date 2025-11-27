Project financing, scelta del promotore da impugnare subito

La disciplina del project financing delineata dall’articolo 193 del Dlgs 36/2023 impone che il provvedimento conclusivo con cui l’ente pubblico chiude la prima fase della procedura, attraverso la scelta della proposta da porre a base della successiva gara, sia oggetto di immediata impugnazione da parte degli operatori economici che intendono contestare tale scelta. Ciò vale anche per l’ipotesi in cui tali operatori siano rimasti del tutto estranei a questa fase, non avendo presentato alcuna proposta...

