Anomalia, soglia bloccata solo con l’aggiudicazione
Il Mit chiarisce che non basta la semplice proposta di assegnazione
La cristallizzazione della soglia di anomalia, o il principio di invarianza, opera solamente dal momento dell’aggiudicazione (dal provvedimento di aggiudicazione) e non anche in presenza della sola proposta di assegnazione. In questo senso il recente parere del Mit n. 3775/2025.
Premessa
L’attuale codice dei contratti contiene una disposizione più chiara in tema della c.d. cristallizzazione...
