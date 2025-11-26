Appalti

Anomalia, soglia bloccata solo con l’aggiudicazione

Il Mit chiarisce che non basta la semplice proposta di assegnazione

di Stefano Usai

La cristallizzazione della soglia di anomalia, o il principio di invarianza, opera solamente dal momento dell’aggiudicazione (dal provvedimento di aggiudicazione) e non anche in presenza della sola proposta di assegnazione. In questo senso il recente parere del Mit n. 3775/2025.

Premessa
L’attuale codice dei contratti contiene una disposizione più chiara in tema della c.d. cristallizzazione...

