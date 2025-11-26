Convenzioni Consip, il Mit chiarisce le prerogative delle Pa non qualificate
Nella risposta al quesito posto da una stazione appaltante
L’ufficio di supporto del Mit fornisce una indicazione (con il parere n. 3807 del 19 novembre 2025) in tema di prerogative della stazione appaltante non qualificata circa la possibilità (o meno) di aderire a convenzioni Consip e/o Accordi quadro a prescindere dagli importi.
Il quesito
Nel quesito si chiede conferma se una stazione appaltante senza qualificazione, possa aderire «a Convenzioni...