Ance: «Mancano 2,5 miliardi per compensare il caro materiali»
Brancaccio: «Abbiamo iniziato a raccogliere segnalazioni dalle imprese che non ricevevano risposte dalle stazioni appaltanti perché prive dei fondi»
Il nodo del caro materiali continua a pesare sui cantieri pubblici. E rischia di inceppare una macchina lanciata a tutta velocità verso il traguardo, l’estate prossima, della chiusura dei cantieri del Pnrr. Secondo i costruttori di Ance, a oggi mancano risorse per circa 2,5 miliardi di euro per coprire le richieste di compensazione già presentate dalle imprese al ministero delle Infrastrutture, relative al periodo che va dalla metà del 2024 a oggi. A questa situazione si aggiunge un ulteriore fronte...