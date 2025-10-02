Legno e alternative al cemento per ridurre l’inquinamento
A Milano si stanno costruendo due edifici con gli elementi strutturali di legno lamellare a strati incrociati (Xlam) nell’ambito del progetto Mind
L’ambiente costruito è un incubo per il clima. Produrre cemento, acciaio e plastica – i materiali che utilizziamo comunemente per costruire le nostre infrastrutture – emette grandi quantità di anidride carbonica. Se il cemento fosse uno Stato, sarebbe il quarto maggior emettitore mondiale di gas serra dopo Cina, Stati Uniti e India.
Per questa ragione, ridurre l’impronta di carbonio dei materiali da costruzione è uno sforzo essenziale per la difesa del clima.
Fra le soluzioni prese in considerazione...