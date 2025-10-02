Prezzi casa, venditori ottimisti sui prezzi ma scendono gli immobili in offerta
Il sondaggio Banca d’Italia-Tecnoborsa-Agenzia delle Entrate presso gli intermediari immobiliari nel II trimestre 2025. Sconto medio e i tempi di vendita vicini ai minimi storici
Secondo l’indagine Banca d’Italia-Tecnoborsa-Agenzia delle Entrate condotta presso un campione di agenti immobiliari dal 16 giugno al 16 luglio 2025, nel II trimestre di quest’anno i prezzi delle abitazioni sono risultati ancora in crescita, seppur in misura più moderata rispetto al trimestre precedente. Lo sconto medio rispetto alle richieste iniziali dei venditori e i tempi di vendita hanno registrato un lieve aumento, pur mantenendosi su livelli prossimi ai minimi storici dall’inizio della rilevazione...