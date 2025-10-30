Progetti Pnrr, no all’incenerimento dei fanghi di depurazione
Pubblicate dal ministero dell’Ambiente le faq per aiutare soggetti attuatori e beneficiari a conformarsi al Dnsh (non arrecare danno all’ambiente)
Il ministero dell’Ambiente (Mase) dà nuove risposte alle Faq sul principio del «non arrecare danno all’ambiente» (Dnsh), pilastro del programma Next generation Eu; il suo rispetto è requisito fondamentale per accedere ai fondi Pnrr. Il Mase dà anche chiarimenti per gli investimenti sull’idrogeno. Le risposte alle Faq sono state pubblicate il 23 ottobre sul sito Mase («Il principio Dnsh nelle misure Pnrr a titolarità del Mase — Faq Dnsh») per aiutare soggetti attuatori o beneficiari (pubblici o privati...