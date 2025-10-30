Imprese

Per miscelare gli inerti da costruzione e demolizione non serve l’autorizzazione

La risposta del ministero dell’Ambiente sul recupero ai fini della produzione di End of waste

di Paola Ficco

La miscelazione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, prima del recupero ai fini della produzione di End of waste conforme al Dm 127/2024, non necessita di autorizzazione. Così si è espresso il ministero dell’Ambiente (Mase) nella risposta prot. n. 190663 del 15 ottobre 2025 all’interpello avanzato in proposito dalla Provincia di Campobasso. L’argomento è importante: molti procedimenti giudiziari in Italia nascono sulla necessità dell’autorizzazione specifica alla miscelazione, nonostante...

