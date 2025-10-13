Appalti, la Liguria sperimenta la piattaforma digitale «Scp esecuzione» del Mit
Prima regione ad applicare il tool realizzato in collaborazione con Itaca. Scajola: Liguria protagonista nel percorso di innovazione e digitalizzazione degli appalti pubblici
Dal 1° ottobre scorso la Regione Liguria ha avviato la sperimentazione della nuova piattaforma di approvvigionamento digitale sussidiaria “Scp esecuzione”, realizzata dal Mit con il supporto di Itaca, in collaborazione con la rete degli osservatori regionali dei contratti pubblici e nell’ambito del progetto Pnrr. Si tratta della prima regione a partire. Si legge in una nota della Regione. «La piattaforma messa a disposizione gratuitamente a tutte le stazioni appaltanti liguri prive di propri strumenti...