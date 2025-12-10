Asfaltatura di un’area rurale inconciliabile con l’attività agricola

L’asfaltatura di un’area rurale «è inconciliabile con la finalità agricola». Per la realizzazione della pavimentazione è necessaria autorizzazione ma si devono necessariamente rispettare le tipologie e le destinazioni d’uso funzionali consentite per la zona agricola. È quanto emerge da una sentenza pronunciata dal Tar della Campania, la n. 02023/2025 in merito al ricorso di una persona che aveva realizzato un piazzale di 5 mila metri quadri in area agricola, oltre che una serie di divisioni con dei...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi