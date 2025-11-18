Autonomia differenziata, Calderoli firma le pre-intese con Lombardia e Veneto
Oggi a Venezia con Zaia e a Milano con Fontana. Domani la sigla in Piemonte e Liguria. Critiche le opposizioni. Alle 18:00 leader del centrodestra in piazza per Stefani
La firma della pre-intesa in Veneto sull’autonomia differenziata. È la bandiera che Matteo Salvini si prepara a sventolare questa sera a Padova al comizio di fine campagna elettorale con Giorgia Meloni e Antonio Tajani, per tirare la volata ad Alberto Stefani , vincitore designato per il dopo-Zaia. Una firma prevista stamattina, poche ore prima dell’adunata, tra il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Carlderoli e il governatore uscente Luca Zaia a Palazzo Balbi a Venezia. A seguire...
di Micaela Cappellini