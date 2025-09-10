Autonomia, regionali e crisi - Oggi il vertice per ripartire
Meloni convoca i leader a Palazzo Chigi. La Lega vuole le preintese in quattro Regioni. Rebus candidature. Domani Tajani alle Camere su guerre e dazi
L’atteso vertice dei leader del centrodestra alla fine si terrà oggi alle 15.30 a Palazzo Chigi. Ufficialmente Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi sono stati convocati da Giorgia Meloni per affrontare il dossier autonomia differenziata, come era stato chiesto dal ministro Roberto Calderoli alla premier. Ma la riunione è destinata quanto meno a trasformarsi in un primo giro di tavolo sui nodi della ripresa, regionali comprese, e sulle aspettative dei partiti. A cui la premier è pronta a...