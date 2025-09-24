Basilicata, al via gara per il nuovo Polo della Salute a Lagonegro

Con la delibera n. 782/2025 firmata dal Commissario Straordinario dell’Asp Basilicata Massimo De Fino è stato approvato l’avvio della gara d’appalto per la realizzazione del primo intervento - primo lotto del Polo Unico della Salute di Lagonegro, progetto riapprovato lo scorso giugno. La procedura è affidata alla stazione appaltante unica regionale (Sua-Rb) e l’importo dei lavori a base di appalto è di 14 milioni di euro (fondi FSC e risorse regionali). È prevista la costruzione di una nuova...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi