Basilicata, al via gara per il nuovo Polo della Salute a Lagonegro
Procedura aperta gestita dalla Sua, intervento da 14 milioni
Con la delibera n. 782/2025 firmata dal Commissario Straordinario dell’Asp Basilicata Massimo De Fino è stato approvato l’avvio della gara d’appalto per la realizzazione del primo intervento - primo lotto del Polo Unico della Salute di Lagonegro, progetto riapprovato lo scorso giugno. La procedura è affidata alla stazione appaltante unica regionale (Sua-Rb) e l’importo dei lavori a base di appalto è di 14 milioni di euro (fondi FSC e risorse regionali). È prevista la costruzione di una nuova...