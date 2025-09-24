Corte dei Conti sul Ponte di Messina: «Chiarimenti sul dossier»
Venti giorni di tempo per replicare ai giudici Morelli: chiariremo tutto. Numerosi i rilievi: dal tema ambientale alla questione costi fino al dialogo con la Ue
La Corte dei conti rispedisce indietro la delibera sul Ponte approvata dal Cipess il 6 agosto. Per ora assume la forma di richiesta di chiarimenti ma se entro 20 giorni il dossier non sarà integrato e i dubbi sollevati sciolti, i giudici si riservano di decidere «allo Stato degli atti» arrivando perfino a ritirare il provvedimento «in autotuela».
È arrivata ieri, anticipata dal Sole24Ore, una prima risposta dei giudici contabili, a firma...