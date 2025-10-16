Il permesso di costruzione in sanatoria non estingue il reato edilizio
La Cassazione ribadisce che l’atto del Comune non può elidere il reato passato in giudicato
Un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di interventi non può estinguere il reato edilizio, in quanto contrasta con la ratio della sanatoria, che presuppone la conformità originaria delle opere alla disciplina urbanistica. Lo conferma la Corte di Cassazione penale nella sentenza n.33796/2025 depositata il 15 ottobre. I giudici della Terza sezione penale hanno esaminato il caso di una residente in un comune siciliano destinataria di un ordine di demolizione di un edificio...