Caldaiette, messa in mora dell’Italia per il mancato taglio degli incentivi fiscali
Due mesi per rispondere ai rilievi. Lo stop di Bruxelles agli incentivi agli impianti alimentati da combustibili fossili era stato recepito dalla manovra 2025 e poi dettagliato dall’Agenzia delle Entrate a giugno scorso
La Commissione Ue ha aperto una procedura di infrazione contro l’Italia (oltre che Estonia e Ungheria) sulla cosiddetta direttiva “case green”, per non aver «pienamente attuato né spiegato in modo esaustivo l’eliminazione graduale degli incentivi finanziari per l’installazione di caldaie a combustibili fossili indipendenti entro la scadenza del 1° gennaio 2025». Le spiegazioni fornite dall’Italia - che pure la recepito lo stop nella legge finanziaria - non hanno convinto Bruxelles che ha pertanto...